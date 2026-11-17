Mais de uma década após a criação do Programa Mais Médicos (PMM) em 2013, os cursos de graduação em medicina oferecidos por instituições de Educação Superior (IESs) ligadas a mantenedoras de hospitais terminarão o ano com os processos seletivos de suas primeiras turmas. É o penúltimo passo para duplicar a quantidade de médicos atuando no país, meta que motivou a criação da Lei 12.781/2013 , do PMM.

Para se qualificar, precisaram passar por certificação junto ao Ministério da Educação (MEC) ou manter outros cursos, em geral de pós-graduação ou de outras graduações em saúde, como enfermagem.

Aqui o curso de medicina nasce com esse histórico de ter relação com as pós-graduações e residências, que constrói um pilar muito forte para o programa pedagógico, também em pesquisa. Outro pilar das formações na área de saúde, que realmente são muito importantes, é a vivência prática" , disse à Agência Brasil Fernanda Moll, médica e presidente do Instituto DOr de Pesquisa e Ensino (Idor), que está à frente da graduação da rede DOr, autorizada pelo MEC no último dia cinco de novembro.

"O internato será de três anos e funciona como um estágio supervisionado, indo do atendimento mais básico aos serviços mais complexos, como a terapia intensiva, as cirurgias de alta complexidade, o próprio cuidado paliativo, destacou Fernanda.

. A graduação será no Rio de Janeiro, onde o instituto já tem cursos de enfermagem, psicologia e tecnologia em radiologia. Como diferencial, o grupo cita a presença forte de pesquisa e integração com hospitais da própria rede, que é certificada como complexo hospitalar de ensino junto ao MEC, e de unidades parceiras ligadas ao Sistema Único de Saúde (SUS), na capital fluminense. Dez por cento das vagas terão bolsa integral, direcionadas para estudantes de famílias que não teriam condições de arcar com as mensalidades.

Nossa preocupação é formar esse profissional com uma trilha que lhe permita escolher onde atuar depois. A pesquisa é obrigatória em nosso curso, porque a gente acredita que é importante formar esse pensar científico, para que o estudante tenha capacidade de uma análise crítica quando ler um artigo científico", acrescenta Moll.

Estudantes de medicina dobram em uma década

As IESs de mantenedoras eram o penúltimo grupo, restando os cursos ligados a instituições comunitárias de Ensino Superior (ICESs) e ao Edital 15/2025 do MEC, este o único que ainda não terminou, permitindo o começo de cursos.

De acordo com o Panorama da Formação Médica no Brasil, feito pelo MEC, em 2025, havia, em 2010, 181 cursos de graduação em medicina no país, dos quais 73 em instituições privadas sem fins lucrativos (IPsFLs), 47 em instituições públicas federais (IPFs), 30 em instituições privadas com fins lucrativos (IPcFL) e 31 em instituições públicas estaduais (IPEs) ou instituições públicas municipais (IPMs). Em 2025, havia 467 cursos, com as IPcFLs liderando, com 195 cursos ativos, seguidas pelas IPsFLs, com 117, pelas IPFs, com 82, e pelas demais públicas, que passaram a somar 73 cursos..

O que ocorreu foi a aprovação, por meio de liminares judiciais, de IPCFLs, que ganharam na Justiça o direito de iniciar seus cursos. Por esse motivo a modalidade saltou no país, passando de seis cursos, que começaram apoiados em decisões judiciais, entre 2015 e 2018, para 86 em 2024. Nesse período, o tema foi discutido no Supremo Tribunal Federal, que proibiu novos cursos sem avaliação criteriosa e seguindo os trâmites estabelecidos pelo ministério. Como resultado, o país passou de 22.887 vagas em 2014 para 55.413 em 2024.

com possibilidade de considerar resultados em testes como o Exame Nacional de Avaliação de Formação Médica (Enamed), para comprovar a qualidade dos profissionais recém-formados, permitindo sua atuação de maneira semelhante ao que o curso de direito faz com o exame da OAB, para a atuação de advogados.