, o principal aeroporto offshore da América Latina e operado pela empresa suíça Zurich Airport Brasil desde junho de 2025.

. A pista foi certificada e homologada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

A importância do terminal para a indústria do petróleo se dá pela proximidade com a Bacia de Campos, cujas plataformas recebem trabalhadores e suprimentos embarcados no terminal com frequência.

Mesmo sem os voos comerciais, o aeroporto teve um recorde operacional em 2026, com 132 pousos e decolagens e a circulação de 1.275 passageiros em um único dia.

Para o prefeito de Macaé, Welberth Rezende, o movimento registrado no aeroporto acompanha o desenvolvimento da cidade.

A cadeia produtiva ligada diretamente à exploração e produção de petróleo em Macaé emprega cerca de 60 mil trabalhadores diretos e 50 mil indiretos.

A cidade é o centro das operações estratégicas da Petrobras no Norte Fluminense. A estatal projeta um aporte de aproximadamente R$ 130 bilhões na modernização e no incremento da extração energética na Bacia de Campos.