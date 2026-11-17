A menos de uma semana do fim da 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP31), em Antalya, na Turquia o ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, destacou a responsabilidade dos países no processo de negociação de definição das ações climáticas.

Pessoas que perdem a vida, famílias que perdem suas casas, trabalhadores que perdem seu sustento, destacou.

O discurso ocorreu um dia após a divulgação de um primeiro rascunho do documento final da conferência ser divulgado com muitos destaques me vermelho, demonstrando impasses entre os países sobre diversos temas tratados, como financiamento dos países menos desenvolvidos para que realizem a transição para economias de baixo carbono.

Para financiar tudo isso, Capobianco destaca que é necessário construir ferramentas de financiamento fortalecidas e cita o Fundo de Adaptação, que movimenta um fluxo financeiro de US$ 28 bilhões a US$ 31,7 bilhões, segundo o Relatório sobre a Lacuna de Adaptação 2026 do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), enquanto a necessidade real dos países em desenvolvimento é estimada em US$ 305 bilhões anuais até 2035.

Avançar rumo a um futuro sustentável não pode significar perda de empregos e renda, nem aprofundar o fosso econômico e tecnológico entre as nações, afirma Capobianco.

Segundo o ministro cabe aos representantes dos países terem coragem para propor soluções efetivas para problemas difíceis, mas a credibilidade do regime multilateral também depende da implementação dos compromissos assumidos.

Capobianco lembrou que as últimas COPs trouxeram legados como os mapas do caminho para um planeta com menos emissões e mais florestas, assim como opções factíveis para ampliar o financiamento climático até 1,3 trilhão de dólares.