De acordo com a pesquisa, realizada em dez capitais brasileiras, quase oito em cada dez pessoas (79%) acreditam que o racismo é um problema central da cidade e deve ser enfrentado com políticas públicas específicas e 81% das pessoas dizem que a violência policial afeta principalmente a população negra.

Mas quase metade dos que responderam à pesquisa (46%) acredita que a população negra de sua cidade está conseguindo progredir economicamente na comparação com as gerações anteriores.

Vale ressaltar que uma percepção mais ampla do racismo representa um avanço, mas não significa que essas desigualdades tenham sido superadas. O desafio agora é fazer com que essa consciência se traduza em maior acesso a direitos e oportunidades e em condições concretas de mobilidade social para a população negra, destaca Natália Passafaro, Supervisora de Comunicação da Fundação Grupo Volkswagen

Racismo ambiental

A pesquisa perguntou ainda sobre como as questões ambientais impactam a população negra. Para 51% dos entrevistados, pessoas negras têm mais dificuldade de acesso à água potável, coleta e tratamento de esgoto; 48% acreditam que esse grupo sofre mais com inundações e alagamentos e com deslizamentos de encostas e desabamentos e 18% percebem que a população negra tem menos acesso à áreas verdes.

Combate ao racismo

O estudo também aponta que tem crescido a percepção da população sobre a importância de políticas públicas para enfrentar o racismo. Para oito em cada dez pessoas (83%), a maior presença de pessoas negras e indígenas nas universidades é positiva para toda a sociedade. E para 78%, aumentar a representatividade das pessoas negras na política e nos cargos de poder contribui para diminuir as desigualdades estruturais.