Um grupo de indígenas Awá foi avistado, na segunda (16), em aproximação a um posto de controle da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e de uma aldeia dos indígenas Guajajara, chamada Tawari, no estado do Maranhão.

Povos indígenas isolados podem apresentar elevada vulnerabilidade epidemiológica em razão da limitada exposição histórica a determinados agentes infecciosos, alertou o governo em uma nota oficial.

O governo garantiu que a atuação institucional deve priorizar a proteção da vida, a prevenção de doenças, a integridade territorial e o respeito à autodeterminação dos povos indígenas.

Avaliação de riscos

A prioridade no momento é garantir a proteção da vida, da saúde e da autonomia dos Awá em isolamento, respeitando seu direito de decidir sobre suas formas de relacionamento com outros povos e com a sociedade envolvente.

Segundo o governo, o povo Awá é monitorado de forma permanente com equipes em campo. Profissionais da Secretaria de Saúde indígena (Sesai) foram acionados para atuar a fim de proteger esse grupo isolado há décadas

Proteção

A nota ainda ressaltou que a atual política brasileira de proteção aos povos indígenas isolados é orientada pelo princípio do não haver contatos.

Seu objetivo não é promover relações com esses povos, mas garantir as condições necessárias para que possam permanecer em isolamento caso essa seja sua decisão, diz a nota.

Segundo defende o governo, a proteção dos Awá depende diretamente da preservação de seus territórios, do combate às invasões e às atividades ilícitas para que possam exercer sua autodeterminação e preservar seus modos próprios de vida.