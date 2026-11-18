Hoje (18) é o último dia para os candidatos pré-selecionados na chamada única para as vagas remanescentes do segundo semestre do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) validar os dados fornecidos no ato da inscrição.

A relação dos pré-selecionados está disponível no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O acesso é feito com o login da conta Gov.br.

Fies Social

Nesses casos, os estudantes poderão solicitar financiamento de até 100% dos encargos educacionais cobrados pelas instituições de ensino participantes, conforme as regras do programa.

O Fies é um programa do Ministério da Educação, que oferece financiamento para estudantes cursarem a educação superior em instituições privadas.