página de Provas e Gabaritos do instituto.
No primeiro dia de provas, em 8 de novembro, os candidatos responderam a 90 questões de linguagens e ciências humanas e fizeram uma redação sobre a valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal.
No segundo dia, no último domingo (15), foram aplicadas outras 90 questões, sobre matemática e ciências da natureza. Segundo o ministro da Educação, Leonardo Barchini, a aplicação terminou sem intercorrências graves.O resultado do Enem, com as notas individuais de cada estudante, está previsto para ser divulgado em 18 de janeiro de 2027.
As notas poderão ser utilizadas para concorrer a quase 1,5 milhão de oportunidades de ingresso no ensino superior por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
Reaplicação de provasOs participantes que tiveram a aplicação de alguma das provas prejudicada por desastres naturais, problemas logísticos ou doenças infectocontagiosas previstas no edital têm até sexta-feira (20) para solicitar a reaplicação do Enem
. O pedido deve ser feito exclusivamente pela Página do Participante, com acesso pela conta Gov.br.As provas serão reaplicadas nos dias 15 e 16 de dezembro
.