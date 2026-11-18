A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou, nesta quarta-feira (18), projeto de lei (PL) que aumenta as penas de homicídio culposo praticado por motoristas que tenham consumido álcool ou outras drogas que comprometam a capacidade de condução. O tempo de prisão passa dos atuais cinco a oito anos para seis a dez anos de reclusão.

Não faltam casos chocantes de vítimas de condutores que ingeriram álcool ou usaram outras drogas; muitas vezes essas substâncias são encontradas até mesmo dentro do veículo, escreveu a relatora do projeto, senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO).

Já o Registro Nacional de Sinistros e Estatísticas de Trânsito nos informa que ocorrem mais de 200 mil internações por sinistros de trânsito no Brasil, resultando em 80 mil pessoas feridas, acrescentou a senadora.

Prisão preventiva

A relatora Dorinha alegou que não é razoável exigir prisão preventiva em casos de crimes culposos, quando não há a intenção de matar.