As atualizações sobre a operação deflagrada nesta quarta-feira (18), foram apresentadas durante coletiva de imprensa.

Deflagrada pela Receita Federal, Polícia Federal e MPF, a operação cumpriu 59 mandados de busca e apreensão em cinco estados e resultou no bloqueio judicial de R$ 2,32 bilhões em bens e valores de pessoas e empresas investigadas.

Diferença bilionária

O procurador regional da República e coordenador-adjunto do Grupo Nacional de Apoio ao Enfrentamento ao Crime Organizado (Gaeco Nacional), Fábio George Cruz da Nóbrega, disse que a empresa alvo da investigação manteve uma estrutura formalmente sediada em Curaçao entre 2020 e 2024, embora toda a operação estivesse baseada no Brasil.

Segundo coordenador-adjunto, a apuração identificou uma diferença bilionária entre a movimentação financeira do grupo e os valores declarados às autoridades.

"Dados indicam que a movimentação real ocorrida no ano de 2025 seria de R$ 11 bilhões, quando os valores efetivamente declarados foram de apenas R$ 2 bilhões", afirmou.

As investigações também apontam o uso de CPFs de pessoas falecidas, menores de idade e até de pessoas jurídicas em operações apresentadas como apostas internacionais. De acordo com o MPF, o esquema teria contado ainda com a participação de empresas de pagamento e fintechs utilizadas na movimentação dos recursos.

Esquema financeiro

De acordo com os investigadores, valores enviados ao exterior passaram por paraísos fiscais e empresas offshore antes de retornar ao Brasil. Parte dos recursos teria sido internalizada por meio de contratos e notas fiscais considerados irregulares.

O secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, afirmou que a operação revelou um modelo de atuação identificado em outras apurações envolvendo empresas de apostas.

"Esse modus operandi perverso se refere à evasão de divisas, lavagem de dinheiro, ocultação da origem de recursos por meio de operações de câmbio", disse.

Segundo Barreirinhas, parte das operações envolvia remessas efetivas ao exterior e parte apenas simulava transferências internacionais para ocultar a origem dos recursos.

Bloqueios e crimes

Fábio George afirmou que o bloqueio patrimonial é uma forma de promover a 'asfixia financeira' e a descapitalização de estruturas utilizadas para a prática dos crimes.

Segundo ele, o enfrentamento às organizações criminosas exige "asfixia financeira" e a descapitalização das estruturas utilizadas para a prática dos crimes.

De acordo com o MPF, os investigados poderão responder por organização criminosa, crimes contra a ordem tributária, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica.