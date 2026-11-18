A repórter da

Paula Laboissière ficou em primeiro lugar no Centro-Oeste e em terceiro entre as 25 jornalistas mais admiradas do país.

Tâmara Freire, da

, e as repórteres Patrícia Serrão e Raíssa Saraiva, da

, também estão entre as mais prestigiadas do país.

Premiação

A iniciativa reconhece a atuação de profissionais e veículos de comunicação na divulgação de informações sobre saúde, ciência e bem-estar.

O prêmio homenageou 36 jornalistas nas categorias Geral, que reconhece os TOP 25 +Admirados do Ano, Regionais (que contempla os mais votados nas cinco regiões do Brasil), Colunista e Jornalista Especializado em Ciência.

Segundo a organização do prêmio, esta foi uma edição dominada pelas mulheres, que garantiram 83% das posições entre todos os vencedores, com 30 das 36 indicações.

De acordo com a presidente da

, Antonia Pellegrino, o prêmio confirma a relevância das notícias veiculadas na

.

"A Agência Brasil faz reportagens de altíssima qualidade, com a isenção e profundidade que lhe dão credibilidade e reconhecimento. Isso acontece porque os veículos da EBC fazem jornalismo público, trabalhando com liberdade editorial, sem depender de publicidade."

Para a diretora de Jornalismo da

, Myrian Pereira, esse reconhecimento comprova a força e a relevância do jornalismo público brasileiro.

"Ser a agência mais admirada na cobertura de saúde, ciência e bem-estar mostra que a informação checada, ética e gratuita da Agência Brasil é referência indispensável para todo o país. O destaque nacional e regional coroa um trabalho incansável de apuração rigorosa.

A gerente de Jornalismo Digital da Diretoria de Jornalismo da

, área que responde pela

, Juliana Cézar Nunes, destaca que o prêmio evidencia a importância do investimento na comunicação pública. De acordo com a jornalista, assim como ocorre com as áreas de saúde, educação, a informação também é necessária para que as pessoas possam conhecer e buscar seus direitos.

Tudo faz parte de um de um mesmo universo, de um mesmo ecossistema de garantia de direitos. Nosso trabalho, quando publicamos matérias sobre saúde, ciência, bem-estar, a gente também contribui para fortalecer os direitos das pessoas.

Agência Brasil

