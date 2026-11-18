Prêmio Einstein +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar de 2026 e quatro jornalistas da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) foram reconhecidas pelo trabalho na área.
A repórter daAgência Brasil
Paula Laboissière ficou em primeiro lugar no Centro-Oeste e em terceiro entre as 25 jornalistas mais admiradas do país.
Tâmara Freire, daAgência Brasil
, e as repórteres Patrícia Serrão e Raíssa Saraiva, daRadioagência Nacional
, também estão entre as mais prestigiadas do país.
PremiaçãoA premiação é uma iniciativa do Einstein Hospital Israelita, organizada pelo Jornalistas&Cia e pelo Portal dos Jornalistas.
A iniciativa reconhece a atuação de profissionais e veículos de comunicação na divulgação de informações sobre saúde, ciência e bem-estar.
O prêmio homenageou 36 jornalistas nas categorias Geral, que reconhece os TOP 25 +Admirados do Ano, Regionais (que contempla os mais votados nas cinco regiões do Brasil), Colunista e Jornalista Especializado em Ciência.
Segundo a organização do prêmio, esta foi uma edição dominada pelas mulheres, que garantiram 83% das posições entre todos os vencedores, com 30 das 36 indicações.
De acordo com a presidente daEBC
, Antonia Pellegrino, o prêmio confirma a relevância das notícias veiculadas naAgência Brasil
.
"AAgência Brasil
faz reportagens de altíssima qualidade, com a isenção e profundidade que lhe dão credibilidade e reconhecimento. Isso acontece porque os veículos da EBC fazem jornalismo público, trabalhando com liberdade editorial, sem depender de publicidade."
Para a diretora de Jornalismo daEBC
, Myrian Pereira, esse reconhecimento comprova a força e a relevância do jornalismo público brasileiro.
"Ser a agência mais admirada na cobertura de saúde, ciência e bem-estar mostra que a informação checada, ética e gratuita daAgência Brasil
é referência indispensável para todo o país. O destaque nacional e regional coroa um trabalho incansável de apuração rigorosa.
A gerente de Jornalismo Digital da Diretoria de Jornalismo daEBC
, área que responde pelaAgência Brasil
, Juliana Cézar Nunes, destaca que o prêmio evidencia a importância do investimento na comunicação pública. De acordo com a jornalista, assim como ocorre com as áreas de saúde, educação, a informação também é necessária para que as pessoas possam conhecer e buscar seus direitos.
Tudo faz parte de um de um mesmo universo, de um mesmo ecossistema de garantia de direitos. Nosso trabalho, quando publicamos matérias sobre saúde, ciência, bem-estar, a gente também contribui para fortalecer os direitos das pessoas.