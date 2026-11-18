O recorte Violência Doméstica e Familiar contra Mulheres Negras da mesma pesquisa nacional foi lançado na segunda-feira (16), no Senado Federal, para marcar o Dia de Zumbi e da Consciência Negra, lembrado em 20 de novembro.

O levantamento entrevistou, entre 16 de maio e 8 de julho de 2025, 21.641 mulheres de 16 anos ou mais, sendo 13.794 autodeclaradas pretas e pardas.

As mulheres negras são o maior grupo populacional do Brasil. De acordo com o Censo Demográfico de 2022, 28,3% da população brasileira são mulheres negras, o que representa praticamente uma a cada três brasileiras.

Percepção de violência

Os dados revelam que a violência vivida nem sempre é reconhecida. Em 2025, 30% das mulheres negras alegaram não ter sofrido violência, mas, quando apresentadas a uma situação de violência concreta, dizem ter passado por ela, sem nomeá-la como violência. Em 2023, esse índice foi de 28%.

Entre as brasileiras negras que vivenciaram alguma situação de violência doméstica ou familiar nos 12 meses anteriores ao levantamento, apenas 4% reconheceram e nomearam esses episódios como violência.

O levantamento do DataSenado mostra também que,

; enquanto 13% consideram que a situação permaneceu igual; e 4% avaliam que diminuiu. O restante não opinou.

Violência vivenciada

Do total de entrevistadas, 29% responderam que já sofreram violência praticada por um homem e 70% relataram conhecer alguma amiga ou familiar que tenha passado por essa situação.

Entre as mulheres brancas, 24% declararam ter sofrido algum tipo de violência doméstica provocada por um homem. O maior índice é das mulheres indígenas (37%). Entre as de raça/cor amarela, o percentual é de 27%.

Canais de proteção

Mais da metade (59%) não denunciaram em uma delegacia comum ou delegacias especializadas no Atendimento à Mulher (Deams).

As redes informais de acolhimento mais procuradas pelas mulheres, pelo reconhecimento de proximidade, foram:

buscaram a igreja: 53%;

recorreram a amigos: 52%;

procuraram a família: 52%.

Entre os demais serviços de proteção procurados por mulheres negras para denunciar a violência:

34% das vítimas buscaram uma delegacia comum;

30%, a Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180;

30%, um serviço de assistência à saúde;

26%, delegacias especializadas no Atendimento à Mulher;

6% não tiveram qualquer atitude.

A diretora executiva da associação sem fins lucrativos Gênero e Número, Vitória Régia da Silva, avalia que esses dados revelam uma distância importante entre as mulheres negras e os canais oficiais de proteção. A entidade se dedica à produção, análise e comunicação de dados especializados sobre gênero, raça e sexualidade.

"Igrejas, amigos e familiares estão mais próximos do cotidiano e dos territórios dessas mulheres e podem ser procurados sem que elas precisem, naquele primeiro momento, nomear o que viveram como violência ou decidir fazer uma denúncia.

Por isso, Vitória defende que a aproximação com as redes comunitárias deve ampliar o acesso à proteção pública, e não transferir para essas redes a responsabilidade estatal. Ela reforçou que cabe ao Estado garantir delegacias preparadas, atendimento psicossocial, acesso à Justiça, moradia segura e condições para que as vítimas reconstruam a vida.