Segundo a Secretaria estadual da Saúde, São Paulo recebeu esta semana uma nova remessa de mil doses da vacina, que já estão sendo distribuídas para atender aos grupos prioritários para a doença.

De acordo com a secretaria, o abastecimento considera, necessariamente, o número total de habitantes de cada cidade, mas o cenário epidemiológico.

A vacinação contra a mpox é uma estratégia importante para proteger as pessoas com maior risco de exposição ao vírus ou de desenvolver complicações da doença. Por isso, é fundamental que as doses sejam direcionadas de acordo com os critérios estabelecidos e com a avaliação epidemiológica de cada região, afirmou José Santana, diretor de Imunização da secretaria.

Quem pode se vacinar

Segundo a secretaria, as pessoas que integram os grupos prioritários devem procurar a unidade de saúde de referência para receber orientações sobre os critérios de elegibilidade e o encaminhamento para a vacinação, conforme a organização da rede municipal.

Entre janeiro e hoje (18), o estado já confirmou 452 casos da doença, superando os 423 casos que foram confirmados durante todo o ano passado. Não há registro de mortes.

Como ocorre a transmissão

A mpox é uma doença infecciosa causada pelo vírus MPXV. A transmissão entre pessoas ocorre principalmente pelo contato direto com lesões na pele, mucosas e secreções de pessoas infectadas, inclusive durante relações sexuais. O compartilhamento de objetos contaminados, como roupas de cama, toalhas e itens de uso pessoal, também pode transmitir o vírus.

A doença pode provocar lesões na pele e nas mucosas, inclusive na região genital, que podem ser acompanhadas de febre, fraqueza, inchaço dos linfonodos (ínguas), dores musculares, nas costas e na cabeça.

Para reduzir o risco de infecção, a secretaria orienta que a população evite contato próximo ou íntimo com pessoas que apresentem sintomas suspeitos e não compartilhe objetos pessoais. Além disso, é importante higienizar frequentemente as mãos com água e sabão ou álcool em gel.