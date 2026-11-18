, veículos da

, tiveram trabalhos reconhecidos pelo 43º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo, promovido pelo Movimento de Justiça e Direitos Humanos (MJDH), em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul (OAB-RS).

O prêmio estimula o trabalho dos profissionais de jornalismo na denúncia de violações e na defesa dos direitos humanos na América do Sul.

A série Machismo: como desconstruí-lo, da

, foi premiada com o segundo lugar na categoria Comunicação Pública. A fotografia Viúva se despede do marido morto na operação policial mais letal do Rio de Janeiro, de Tomaz Silva, recebeu o terceiro lugar, e o fotógrafo Paulo Pinto foi agraciado com uma menção honrosa pela imagem Dia do Trabalhador.

Desconstrução do machismo