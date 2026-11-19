O calor e a alta umidade favorecem chuvas intensas no interior da Região Nordeste, sudeste do Norte, Centro-Oeste e grande parte do Sudeste, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O calor prevalece em toda a região com temperatura mínima entre as capitais de 23 °C, em Palmas, e máxima de 36 °C, em Rio Branco.

. Também pode chover no oeste e sul do Ceará e de Sergipe. Nas capitais, a temperatura mínima será de 24 °C, em Salvador, e a máxima de 37 °C em Teresina.

. Chove com mais intensidade e com trovoadas no sudoeste de Mato Grosso, em Mato Grosso do Sul e no nordeste de Goiás. A temperatura mínima será de 20 °C, em Brasília, e a máxima de 33 °C, em Cuiabá.

. Entre as capitas, a temperatura varia entre a mínima de 17 °C, em Belo Horizonte, e a máxima de 33 °C no Rio de Janeiro.

. O calor permanece na região, onde a mínima nas capitais será de 19 °C, em Curitiba, e a máxima de 30 °C, em Porto Alegre.