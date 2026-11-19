Trinta países já aderiram à Declaração de Belém de Combate ao Racismo Ambiental, segundo afirmou a ministra da Igualdade Racial, Rachel Barros, em entrevista ao

, do Canal GOV, nesta quinta-feira (19). O

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A nossa intenção é que a gente consiga ampliar as adesões para que esse debate não se restrinja só às nações que já aderiram, mas que elas possam ser cada vez mais ampliadas nas próximas COPs. Assim, a gente vai, de fato, conseguir falar sobre quem são os impactados das mudanças climáticas, disse a ministra.

Discutir essa dimensão, para nós, é essencial. Já temos instalado, no Ministério, o Comitê Nacional de Enfrentamento ao Racismo Ambiental, que tem participação da sociedade civil.

Aeroportos

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A população negra ainda se sente discriminada nos aeroportos. E a gente já recebeu no ministério denúncias de casos de racismo em aeroportos. Uma das ações que pretendemos fazer com essa campanha é a formação dos agentes. A gente entende que a revista [de segurança antes do embarque] é feita de forma aleatória, mas o trabalho dos agentes, não. Então, a revista, ela pode ser feita de uma maneira respeitosa, disse durante a entrevista.

Já o guia, chamado Racismo Não Decola, reúne informações sobre práticas discriminatórias e preconceito nos aeroportos, a bordo das aeronaves e no ambiente de trabalho, além de trazer recomendações para quem testemunha esses crimes.

Muitas das pessoas que se sintam discriminadas, não sabem quais são os canais que devem procurar. Então, a campanha também tem esse caráter informativo, de fazer com que as pessoas entendam que já existem canais de denúncias no Ministério da Igualdade Racial, na própria Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que elas podem acessar para denunciar os casos de racismo. Isso nos ajuda a fornecer um serviço ainda mais qualificado, afirmou Rachel Barros.

A campanha é uma parceria do Ministério da Igualdade Racial, com o Ministério dos Portos e Aeroportos, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) e a ABR Aeroportos do Brasil.