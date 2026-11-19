A menos de 48 horas do fim oficial da 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP31), em Antália, na Turquia,

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No início da tarde desta quinta-feira (19), um rascunho do documento foi divulgado para reforço dos trabalhos considerados lentos por vários integrantes das delegações. E a retirada de um parágrafo que citava os mapas do caminho propostos pelo Brasil, pelo fim do desmatamento e dos combustíveis fósseis, foi um dos principais pontos de destaque.

A nova versão do texto choca ao eliminar qualquer referência à transição justa e combustíveis fósseis, que deveriam ser os maiores avanços da COP31, afirma a especialista em políticas climáticas do Greenpeace Brasil, Anna Cárcamo.

Já a líder em política internacional do Observatório do Clima, Stela Herschmann, destacou o avanço na discussão sobre o reconhecimento do relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês) como principal referência para a construção do próximo balanço global sobre os avanços do Acordo de Paris.

A única vitória é o reconhecimento do IPCC e um convite ao alinhamento dos seus relatórios para o próximo balanço global, diz.

Financiamento

, assim como ocorreu nas últimas COPs, com uma camada extra de dificuldade acrescentada pela divisão do debate em recursos que vão para as ações de diminuição das emissões e os que vão custear as medidas de adaptação nos países menos desenvolvidos.

Diante da falta de entendimento, o rascunho traz um parágrafo com o lançamento de um Roteiro de Antália a Adis Abeba sobre Adaptação e Resiliência, para identificar fontes de financiamento para a adaptação e responder a perdas e danos, por meio de fontes inovadoras e mecanismos de acesso.

A ideia é que os trabalhos já apresentem andamento na próxima reunião da Comissão sobre o Acordo de Paris (CMA, na sigla em inglês), em 2027.

Transição justa

A criação de um mecanismo de transição justa elaborado na COP30, em Belém, no último ano, também é um dos impasses acompanhados pela delegação do Brasil.

Ainda não há acordo sobre sua governança e suas modalidades de funcionamento. Há também resistência a qualquer menção à eletrificação nas abordagens setoriais e, por fim, a discussão sobre como tratar o overshoot, ou seja, a possibilidade cada vez mais concreta de ultrapassarmos 1,5 grau Celsius (°C) [limite do aquecimento global estipulado pelo Acordo de Paris], destaca Caroline Rocha, diretora-executiva da Laclima.

Segundo a especialista em política internacional do Greenpeace Brasil, Camila Jardim,

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Além de muito caras, essas tecnologias não serão capazes de responder à crise climática na escala e velocidade necessária para reduzir a concentração de gases estufa na atmosfera, diz.

Na avaliação de Alexandre Prado, líder de Mudanças Climáticas no WWF-Brasil, ainda há muitas horas de negociação pela frente e o texto ainda poderá passar por muitas modificações, mas

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Realmente mostra o engajamento da sociedade global nas questões relacionadas à mudança climática, seja de mitigação, seja de adaptação, seja de financiamento, transferência de tecnologia e capacitação, que a gente chama aqui como meio de implementação, diz.

Para a maior parte dos integrantes da delegação brasileira,

, extrapolando a previsão inicial em ao menos 48 horas.

Nos corredores, a informação é de que as presidências já pediram mais dois dias, e a plenária final provavelmente só aconteça no domingo. Isso ainda não foi confirmado oficialmente, mas a prorrogação já faz parte da tradição das COPs, e tudo indica que esta não será exceção, conclui Caroline Rocha.