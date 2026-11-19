Tudo o que tem na floresta, tem um espírito para cuidar,

Assim como o guardião, essas matas, a zelar.

Parque Nacional da Tijuca, por quem tenho tanto amor.

Reflorestado foi um dia pelas mãos do meu tataravô.

Constantino foi seu nome, Constantino também sou.

Como diz o ditado, uma andorinha só não faz verão.

Com ele, mais 10 escravizados realizaram a tal missão.

E que para a água voltasse a minar, também teve uma mulher a reflorestar, Maria.

Eu me considero um guardião do Silvestre [área na floresta]. Sou um guardião dessa mata, diz André, que desde criança mora em uma das comunidades que vivem nas franjas do Parque Nacional da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, próximo à subida para o monumento do Cristo Redentor.

Há um ano, ele começou a participar ativamente no manejo da floresta. Seu trabalho como voluntário do parque inclui, entre outras tarefas, plantar mudas nativas, garantindo a saúde desse ecossistema, que ocupa quase 4 mil hectares no meio da mancha urbana carioca.

Eu sempre quis ser um guardião da floresta, e há pouco tempo descobri que eles selecionavam voluntários. Então, há um ano, passei a ser voluntário aqui no parque. Assim eu consigo pertencer de forma mais efetiva a essa floresta, consigo reflorestar.

André acredita que seu vínculo com a floresta não é por acaso. Assim como, para ele, não é por acaso que sua família tenha se mudado para uma comunidade nos limites do parque nacional.