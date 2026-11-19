No início da tarde desta quinta-feira (19), no horário de Brasília, os integrantes da delegação brasileira na 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31) se reuniam, em Antália (Turquia), a fim de apresentar a estratégia para inserir de volta ao documento final os mapas do caminho propostos pelo Brasil, pelo fim do desmatamento e dos combustíveis fósseis.

Um parágrafo que tratava das ferramentas construídas pelo Brasil para orientar países no caminho da diminuição das emissões por derivados de petróleo e pelo desmatamento foi retirado do rascunho da decisão final divulgado mais cedo.

Um caminho que a diplomacia deve buscar é voltar para decisões anteriores. Para o que foi acordado no primeiro Balanço Global [em 2023], no Parágrafo 28, que fala do afastamento gradual dos combustíveis fósseis. Então rememorar e mostrar essa continuidade e implementação de algo que já foi acordado, diz.

Na avaliação de Miriam, o texto final ainda deve mudar bastante antes mesmo de ser submetido ao consenso dos países. A gente não acredita que essa minuta da Cover Decision [decisão final] vá ser a minuta que vá para a negociação, afirma.

De acordo com os negociadores, a minuta foi resultado de uma escuta chamada pela atual presidência da COP de Divã, na qual líderes e chefes de delegações apontaram pontos que poderiam ser flexibilizados para um consenso.

Miriam explica que o rascunho reflete ainda uma posição firme de países produtores de petróleo como os do Golfo Pérsico, que têm suas economias baseadas na produção de derivados do petróleo.