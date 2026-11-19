Estudantes, professores, amigos, familiares e pessoas que se sensibilizaram com o caso reuniram-se empunhando cartazes em apoio ao professor. Foram feitos discursos de apoio a André, relatos de outros casos de violência e, principalmente, pedidos por justiça.

"A violência de gênero não atinge apenas mulheres. Ela também tenta calar pela força quem se recusa a ser cúmplice da barbárie nas ruas. Ao intervir, André fez o que todo cidadão deveria fazer", dizia um dos cartazes. "Vamos juntos meter a colher", dizia outro.

O ato foi iniciativa do diretório acadêmico estudantil da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), onde André cursa uma segunda graduação.

Entenda

Ele estava passeando com os cachorros junto com o namorado.

O caso ocorreu à luz do dia e no meio da rua, nas proximidades da Praça da Cruz Vermelha. A mulher que era alvo das agressões conseguiu fugir do agressor, mas o professor levou sucessivos golpes, como socos e chutes.

Durante a sequência de ataques registrada por câmeras na região, o grupo também agrediu uma mulher na rua.

O professor foi internado no Hospital Municipal Miguel Couto, na zona sul da cidade.

André Aires tem 42 anos e é professor de incentivo à leitura na rede municipal de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Atuou ainda como substituto na Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).