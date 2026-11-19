Caberá ao procurador-geral, Paulo Gonet, avaliar o material e tomar as providências que achar necessárias, entre elas, a solicitação de arquivamento por falta de provas ou eventual pedido de abertura de investigação, que precisará ser aprovado previamente pelo plenário do Supremo.

A decisão do presidente está em segredo de Justiça e as justificativas para o arquivamento não foram divulgadas.

O teor dos relatórios está em sigilo, e não é possível saber qual o contexto das citações e o grau de envolvimento dos ministros com Vorcaro ou com pessoas que trabalhavam para o ex-banqueiro, preso pelas investigações que envolvem o Banco Master.

Os relatórios foram entregues nesta quarta-feira (18) pela cúpula da PF ao presidente do Supremo, que é relator temporário do caso Master.