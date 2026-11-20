Quilombo dos Palmares. Por cerca de um século, esse território dava proteção e garantia à liberdade de centenas de negros que haviam conseguido escapar da escravidão.
Era a segunda metade do século 17, o Brasil ainda era parte do Império Português e não havia qualquer movimento das autoridades para que a escravidão fosse abolida no país.
Àquela altura, Palmares formado por vários mocambos (assentamentos) espalhados entre os territórios de Alagoas e Pernambuco já era um dos quilombos mais longevos das Américas.
Palmares tem o início de sua formação ainda no final do século 16, na década de 1590. No século 17, atinge o seu auge.
De acordo com o professor de história da Universidade Federal de Alagoas (Ufal) Danilo Luiz Marques, apenas um quilombo nas Américas pode ser comparado ao Quilombo dos Palmares: o Palenque de San Basílio, no Norte da Colômbia.
O que torna Palmares diferente dos outros é justamente sua longa duração no tempo e sua ocupação do espaço.