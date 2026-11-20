Realmente foi algo jamais visto, é cena de filme. Tivemos óbito já, o nosso hospital estava interditado pelas árvores ao redor, nem as ambulâncias chegavam, disse o prefeito de Tupanciretã, Gustavo Herter Terra, em entrevista à Rádio Gaúcha.

Ainda de acordo com o prefeito, a

Na madrugada de hoje, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, emitiu um alerta de condição severa para tempestade com granizo grande e vendaval nas proximidades de Tupanciretã. O alerta já apontava para um risco muito alto de destelhamento. Segundo o órgão, a forte chuva avançou sobre Tupanciretã e municípios próximos, por volta das 3h19.

Leite disse que determinou a liberação imediata de R$ 2 milhões da Defesa Civil estadual para apoiar a contratação de máquinas, equipamentos e tudo o que for necessário neste primeiro momento.

Estamos trabalhando para que essa mobilização de maquinário comece ainda hoje. Também conversei com o presidente da companhia de energia que atende a região e solicitei a mobilização de todas as equipes possíveis para acelerar o restabelecimento do fornecimento. Foram muitos postes e redes de energia atingidos. Sabemos que será um trabalho complexo, mas é fundamental concentrar todos os esforços para devolver o quanto antes as condições de normalidade à população, disse.

Outros alertas foram emitidos pela Defesa Civil do estado para esta sexta-feira, com ocorrência de chuva, granizo e vento, com risco alto de alagamentos e destelhamento para os municípios de Vacaria, Muitos Capões e Lagoa Vermelha.

Para o município de Francisco de Paula a condição de alerta é para a ocorrência de chuva intensa, com risco alto de alagamentos.