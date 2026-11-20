Entre os estudiosos que defendem um olhar crítico sobre a estruturação da capital do país, está o professor de arquitetura Paulo Tavares, da Universidade de Brasília (UnB).

Racismo explícito

Lúcio Costa foi um dos grandes intérpretes da formação nacional e da cultura artística e patrimonial do país, reforça. No entanto, Tavares se deu conta de que a obra e a teoria do consagrado arquiteto estavam fundamentadas em elementos racistas.

O pesquisador entende que há atualmente um movimento de questionamento dos parâmetros colonialistas da modernidade. Seria muito difícil encontrar algum intelectual da elite branca daquela época, que não tivesse esse tipo de perspectiva. Lúcio Costa era racista, porque isso está explícito nos textos dele.

O autor cita uma entrevista concedida pelo arquiteto em 1928 em que ele faz relação entre raça e arquitetura.

Enquanto o nosso povo for essa coisa exótica que vemos pelas ruas, a nossa arquitetura será forçosamente uma coisa exótica, disse na ocasião. O que podemos esperar em arquitetura de um povo assim? Tudo é função da raça. A raça sendo boa, o governo é bom, será boa a arquitetura, acrescentou o urbanista.

A ideia da capital racista e colonialista, segundo o pesquisador, foi fundamentada na união entre o colonial e o moderno.

O fundamento ideológico e até religioso de Brasília traz uma associação com o catolicismo europeu.

Em cruz

Inclusive, a cidade em cruz demonstraria esse olhar. Foi fundamentada por uma espécie de reprodução de um gesto colonial, com a ocupação, possessão e tomada do território [por parte da elite].

No discurso de Lúcio Costa, há expressões que ratificam a ideia. Trata-se de um ato deliberado de posse, de um gesto de sentido ainda desbravador, nos moldes da tradição colonial. Dois eixos cruzando-se em ângulo reto, ou seja, o próprio sinal da cruz.

O pesquisador defende que esse olhar ficou explícito em discursos que remeteriam a uma continuação da conquista colonial, como a primeira missa na capital em uma alusão à primeira missa no Brasil.

O que eu mostro no texto é que esses fundamentos, que estão no cerne de Brasília, não eram apenas uma relação imagética com o colonialismo, mas, na verdade, também tinha uma filiação racial com a branquitude europeia.

"Quarto de empregada"

A arquitetura serviu a essa ideia de segregação, dizem pesquisadores da arquitetura ouvidos pela

. Paulo Tavares cita que a associação entre o modernismo e o colonialismo foram identificados em locais como o Palácio da Alvorada (residência do presidente da República), desenhada pelo arquiteto Oscar Niemeyer.

É inspirado, na verdade, na Casa Grande colonial da fazenda chamada Colubandê, no Rio de Janeiro, onde viveram muitos escravizados.

A casa grande foi espelhada no projeto de Brasília também nas casas unifamiliares.

Quando ele estava desenvolvendo a linguagem do modernismo, essas casas foram inspiradas nas casas grandes das fazendas de café, de cana-de-açúcar e de todo esse complexo extrativista que foi implementado com o colonialismo.

Na habitação, essa lógica colonial está, por exemplo, nas dependências de empregada que existem em casas da capital.

Revela esse fundo colonial na proposta de cultura moderna nacional, que foi capitaneada por Lúcio Costa, que é, sem dúvida, um dos maiores intelectuais das artes e da arquitetura brasileira de todos os tempos, reconhece o pesquisador.

