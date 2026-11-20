Dia da Consciência Negra, nesta sexta (20), a empregada doméstica Maria Antunes, de 63 anos, remoía, na noite anterior, cada minuto da espera para embarcar no ônibus que a levaria até sua casa, na região administrativa de Arapoanga, no Distrito Federal, a 50 quilômetros da capital Brasília. Vão ser mais de duas horas de viagem, lamentava.
Arapoanga tem 75,4% da população que se autodeclara negra, como Maria, segundo pesquisa do Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal. O ônibus dela segue lotado do Plano Piloto (área central de Brasília), onde os negros são minoria (37,9%).
Segundo pesquisadores ouvidos pelaAgência Brasil
, a arquitetura serviu à formação contraditória de uma capital, com discursos de igualdades, mas encomendada e planejada como racista e excludente.