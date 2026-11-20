De 2025 para 2026, o total de pacientes em tratamento com cannabis medicinal saltou de 873 mil para 1,1 milhão, segundo consta na 5ª edição do anuário elaborado pela empresa Kaya Mind

Este ano, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) deu alguns passos na regulação dos produtos usados com essa finalidade.

Outros

Além disso,

Se importado, custa, em média, R$ 556,00. Já o produzido por associações é comercializado a R$ 352,00. Quando o cálculo é feito a partir dos miligramas (mg) de óleo, a opção mais barata é a importação (R$ 0,26 por mg), e farmácias e associações ficam empatadas (R$ 0,35).

O relatório da Kaya Mind também revela uma mudança no perfil de quem mais prescreve medicamentos à base de cannabis.

Neurologistas e psiquiatras antes respondiam por cerca de 30% e agora por 13%.

Constata-se uma queda gradual no total gasto pelo poder público, a cada ano que se passa, ligada ao maior número de pacientes que obtêm liminares na Justiça.

A CEO e cofundadora da Kaya, Maria Eugenia Riscala, ressalta quão fundamentais são as associações de pacientes, pontuando também a insegurança jurídica que as atinge e como pode ocasionar a descontinuidade de tratamentos.

Olho

"Se a Anvisa achasse uma forma de ajudar as associações a trabalharem, seria muito importante. Se a associação é invadida pela polícia, amanhã não tem mais tratamento e o paciente é prejudicado", diz.

Cauê Pinheiro, diretor-geral da Associação Canábica Florescer (Acaflor), sediada em João Pessoa e em atividade desde 2022, cita outras barreiras impostas às entidades.

"Por ser associação, a gente tem uma limitação legal, que é o fato de as associações serem sem fins lucrativos. Isso, administrativamente, faz com que os créditos de banco não sejam liberados, porque não tem a garantia, não tem aquela questão da penhora de bem, do capital privado e de lucro que vai supostamente ser usado para pagar os empréstimos, os créditos solicitados. A gente vê pouquíssimos bancos hoje liberando crédito para associação", explica.

"A gente vê as desigualdades históricas de destinação de verbas. Está vendo o Sudeste recebendo muitas, claro, fruto das articulações, mas verbas que não estão sendo direcionadas para as pesquisas e para os trabalhos do Nordeste e do Norte também", argumenta Pinheiro, adicionando que o plantio da cannabis também obedece a singularidades do clima de cada localidade.

Conjuntura nordestina

O Ceará concentra a maior quantidade de organizações mapeadas, um total de 11 (42%), seguido por Pernambuco (5), Paraíba (4), Maranhão e Bahia (2 cada) e Alagoas e Rio Grande do Norte (1 cada).

Dezessete delas (65%) funcionam sem autorização judicial, o que vulnerabiliza o serviço prestado, ainda que assegurar o acesso aos medicamentos consista no cumprimento de um direito básico, conforme lembra a Acaflor.

Criminalização antiga

O Brasil foi o primeiro país do mundo a editar uma lei contra a maconha. O dispositivo da Câmara Municipal do Rio de Janeiro data de 4 de outubro de 1830 e trata do "pito de pango". Naquela época, a pena para quem vendesse a droga e a aplicada ao usuário eram diferentes: enquanto o primeiro teria que pagar multa, este seria preso por até três dias. A lei também faz uma distinção importante, marcando as posições sociais com clareza, ao escrever "escravos e demais pessoas".