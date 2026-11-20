A cidade de São Domingos do Sul foi bastante afetada pelas chuvas e pelos ventos. O vendaval atingiu 1.434 pessoas e causou danos materiais em residências e em dois estabelecimentos comerciais.

Em Lagoa Vermelha, 820 pessoas foram afetadas, e 20 moradores ficaram desalojados. Ao todo, 200 casas foram danificadas, quatro destelhadas e uma escola sofreu danos. Houve ainda a queda de 30 árvores, quatro postes foram atingidos e quatro ruas ficaram obstruídas.

Os municípios de Lindolfo Collor, Júlio de Castilhos, Charrua, Caxias do Sul, Bossoroca, Fortaleza dos Valos e Marau também foram afetados pela tempestade. Todos registraram danos materiais, como casas destelhadas, queda de árvores, interrupção no fornecimento de energia elétrica, vias obstruídas e famílias desalojadas.

Governador libera R$ 2 milhões

Os maiores estragos, no entanto, ocorreram em Tupanciretã.

Diante da gravidade da situação, o governador Eduardo Leite determinou a mobilização da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e da Brigada Militar. Também autorizou a liberação imediata de R$ 2 milhões para a contratação de máquinas e equipamentos destinados a auxiliar a população.

Para o município de São Francisco de Paula, o alerta prevê chuva intensa, com alto risco de alagamentos.