A equipe vai apoiar as ações de atendimento à população, agilizar o reconhecimento federal da situação de emergência e viabilizar a liberação de recursos para o socorro às vítimas.

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) orientou o município a decretar emergência para que seja possível iniciar a liberação de recursos federais destinados ao atendimento das vítimas, informou a Secretaria de comunicação da Presidência da República.

Em uma rede social, o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, informou que está em contato permanente com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o governador eleito, Luciano Zucco, o prefeito de Tupanciretã, Gustavo Terra, e o coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel Luciano Boeira.

Goez também conversou com o deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) para tratar da situação e alinhar as ações. Pimenta foi, em 2024, ministro-chefe da Secretaria Extraordinária da Presidência da República de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, quando o estado sofreu com fortes chuvas e inundações.

Já estamos adotando todas as providências necessárias para garantir assistência à população do município de Tupanciretã/RS, atingido na madrugada de hoje por uma forte tempestade, que provocou danos na quase totalidade das 8,6 mil casas do município, escreveu o ministro.

Amanhã (21), Goez chegará ao município, acompanhado do secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff, para ver de perto as ações de resposta e assistência à população.

Uma terceira equipe, responsável pela missão exploratória, realizará o diagnóstico da situação local para identificar os profissionais, equipamentos e insumos necessários à estruturação da resposta em até 72 horas.

Tempestade

A tempestade em Tupanciretã, cidade de 20 mil habitantes na Região Central do Rio Grande do Sul, começou pouco depois das 3h. Por volta das 3h40, a Defesa Civil local emitiu um alerta de tempestade, orientando a população a evitar áreas de risco e buscar abrigos seguros.

De acordo com a prefeitura de Tupanciretã, cerca de 8 mil das 8,6 mil casas da cidade foram destruídas, destelhadas ou derrubadas pelo temporal. O hospital ficou destelhado, o que motivou a transferência de pacientes para unidades de saúde em Santa Maria e Júlio de Castilhos.

Toda a cidade está sem energia elétrica e sem abastecimento de água. Três pessoas morreram.

A Defesa Civil informou que 60 pessoas ficaram feridas e aproximadamente 5 mil residências destelhadas em decorrência do vendaval. Ainda está sendo verificado se os óbitos registrados ocorreram em decorrência do evento meteorológico.

"O evento afetou todo o município, provocando a queda de aproximadamente 100 árvores, bloqueios em diversas vias, danos à rede elétrica e a prédios públicos. O município está sem fornecimento de energia elétrica, com os serviços de telefonia e internet comprometidos", disse o órgão.

A Defesa Civil disse ainda que uma unidade de saúde teve o telhado danificado. Por conta dessa ocorrência, 11 pacientes do hospital foram transferidos para municípios vizinhos. Uma unidade do SAMU permanece posicionada no hospital para atendimento de casos de maior urgência.

Além disso, caminhões com itens de ajuda humanitária do Departamento de Logística estão em deslocamento, carregados com: