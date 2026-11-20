O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania contabilizou que, neste ano, o Disque 100 já recebeu 3.270 denúncias de racismo contra pessoas pretas ou pardas. Esse número já é maior do que a quantidade de registros de todo o ano passado contra esse grupo: 2879 casos.

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Não necessariamente, portanto, os números refletem a quantidade de crimes, mas os casos que são encaminhados ao Disque 100. Outro fator, segundo estima o governo, pode estar relacionado também à maior conscientização sobre o racismo, que passou a ser identificado pelos brasileiros.

Registros feitos no mês de outubro foram os maiores do ano: houve 667 denúncias de racismo.

Como denunciar

O poder público tem divulgado

como um serviço para receber e prestar informações sobre direitos de grupos vulneráveis e de denúncias de violações de direitos humanos.

Racismo por toda parte

Além do que mostram os números, as desigualdades estão por toda parte, como revelam notícias publicadas pela Agência Brasil nesta semana. Na educação, por exemplo, uma em cada cinco (19%) pessoas brancas com 25 anos de idade ou mais tinha ensino superior completo em 2025. Entre os pretos e pardos, essa proporção era de uma em cada dez (9,2%).

Essa relação mostra que a parcela de brancos com diploma de faculdade era o dobro (2,07 vezes) da de negros. Os dados fazem parte do estudo Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil, divulgado na última quarta (18), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Violência

A violência doméstica e familiar atinge mais mulheres negras no Brasil. A 11ª Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, realizada pelo Instituto de Pesquisa DataSenado em parceria com o

Emprego e renda

Os brasileiros reconhecem as desigualdades de oportunidades entre negros e brancos causadas pelo racismo estrutural. Essa percepção faz parte de conclusões de um estudo feito pelos Instituto Cidades Sustentáveis (ICS) e o Ipsos-Ipec, em parceria com a Fundação Grupo Volkswagen.

Ainda segundo o estudo, duas em cada três pessoas (66%) afirmam que pessoas negras e brancas não têm as mesmas oportunidades de emprego e renda.