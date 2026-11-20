Apesar do término da plenária de encerramento, nesta sexta-feira (20), os principais textos esperados estão longe de consenso e os debates vão se prolongar pelo final de semana.

As discussões envolvem, entre outros aspectos, a disponibilização de recursos dos países desenvolvidos para nações em desenvolvimento, que demandam financiamento para implementar ações de adaptação e enfrentar os impactos das mudanças climáticas.

Outro resultado considerado central para a conferência é a definição de um mecanismo de transição justa, que busca orientar os processos de transformação econômica e energética, como a superação dos combustíveis fósseis, mas considerando seus impactos sociais e a necessidade de garantir condições para que países e populações não sejam deixados para trás no processo.

Esse tema deve considerar, por exemplo, formas de mitigar impactos sobre trabalhadores, comunidades, países e setores econômicos que ainda dependem atualmente dessas atividades econômicas poluentes.

Poucas expectativas

A presidência da COP31, que está sendo conduzida pelo governo da Austrália, prometeu entregar os textos sobre financiamento, adaptação climática e de transição justa até o final da noite. Já o documento político, a chamada decisão de capa (cover decision), só deve ser publicada na manhã de sábado (21). Uma nova plenária deve ocorrer em seguida para buscar uma aprovação final desses documentos.

Apesar da continuidade das negociações, o ambiente nos corredores do centro de exposições de Antália é de baixa expectativa, revolta e frustração.

"É uma COP que ruma para ser um fracasso total", avalia o coordenador de política internacional do Observatório do Clima, Cláudio Ângelo.

Ele aponta que, embora ainda haja países empenhados em evitar um desfecho negativo, decisões que deveriam ter sido tomadas ao longo da conferência não avançaram, e nem devem terminar em resultado satisfatório até domingo.

"A gente não tem um bom programa de trabalho de financiamento e não vai ter o mecanismo de transição justa", lamenta.

Textos rebaixados

De acordo com Fernanda Bortolotto, especialista em política climática da The Nature Conservancy (TNC) Brasil, a decisão de capa já passou por três versões desde a semana passada.

"Começou com uma grande lista de desejos, trazendo muito do que a agenda do clima quer, com bons itens. Porém, a última versão do documento veio muito piorada, reduzindo questões de direitos humanos e com zero menção a combustíveis fósseis, que representam cerca de 80% das emissões de gases de efeito estufa no planeta", observa.