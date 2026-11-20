A direção estadual do partido emitiu nota lamentando a tragédia.

"Ronaldo dedicou parte de sua trajetória à vida pública e ao trabalho em favor da comunidade de Tupanciretã, deixando sua contribuição à história política do município e do nosso partido", destacou a legenda.

Ronaldo Machado é uma das três pessoas que morreram em decorrência do temporal da madrugada. A identidade das outras duas não foi informada publicamente até o momento.

Outras cidades gaúchas, como São Domingos do Sul, Lagoa Vermelha, Londolfo Collor e Júlio de Castilhos também sofreram estragos significativos.

Mais cedo, o governo federal determinou o deslocamento de uma equipe do Grupo de Apoio a Desastres da Defesa Civil Nacional para Tupanciretã. A equipe vai atuar no atendimento à população, agilizar o reconhecimento federal da situação de emergência e viabilizar a liberação de recursos para o socorro às vítimas.