A análise é do advogado e especialista na área Ricardo Souza, autor do livro Previdência, Trabalho e Democracia: Caminhos para a construção de um projeto para todos.
Na obra, Souza revisita quase três décadas de reformas previdenciárias no Brasil e questiona os resultados das políticas adotadas sob influência do pensamento neoliberal.Para ele, as sucessivas mudanças nas regras não entregaram as promessas de equilíbrio fiscal, crescimento econômico e ampliação da capacidade de investimento do Estado.