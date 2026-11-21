O caso começará a ser analisado pelos jurados na quinta-feira (26), às 10h, no Tribunal do Júri do Rio de Janeiro. Kathlen, grávida de 13 semanas, foi atingida por tiros de fuzil enquanto caminhava com a avó em uma rua movimentada no bairro Lins de Vasconcelos, na Zona Norte da cidade, em 2021
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Para compreender os pontos centrais do julgamento e esclarecer por que o caso levou tanto tempo para chegar à Justiça, aAgência Brasil
conversou com o advogado da família, Rodrigo Mondego.
Ele se aproximou do caso quando era integrante da Comissão de Direitos Humanos e Assistência Judiciária (CDHAJ) da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro. Apesar de já ter deixado a comissão, Mondego permaneceu com a família e deve atuar no julgamento como assistente da acusação, ao lado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.