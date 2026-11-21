Os acusados do crime e réus são os policiais Rodrigo Correia de Frias e Marcos Felipe da Silva Salviano, que respondem por homicídio. Eles já foram condenados por fraude processual, por alterarem a cena do crime, em março de 2026, pela Justiça Criminal. Eles pegaram dois anos em regime aberto e aguardam o novo julgamento em liberdade.

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Acusação

O advogado da família da vítima acredita que

, argumentando que não é preciso "individualizar" a conduta de cada um deles, uma vez que os policiais agiram juntos, com a intenção de matar eventuais criminosos.

A tese da defesa, da necessidade individualização, apresentada em instâncias judiciais anteriores, não convenceu, e o julgamento foi mantido.

No entendimento do Ministério Público, que é o nosso, quando as pessoas agem de forma conjunta, há um resultado [esperado] para esta ação, disse Mondego, em relação a ação da PM que terminou nas mortes. Eles [os policiais] estavam ali tentando executar suspeitos e mataram uma mulher grávida, frisou.

Nesses casos, quem participa da ação assume os riscos do resultado, argumenta Mondego.

A denúncia destaca que não havia bandidos próximos à viatura ou aos policiais no momento.

A promotoria também chama atenção para o fato de os policiais terem disparado em meio a uma via de grande movimento de carros e de pessoas e considerou que, apesar de a ação ter sido dirigida a criminosos, como eles não estavam lá, não ofereciam risco nem aos policiais nem à comunidade.

Letalidade policial

Para Mondego,

. Ele defende investigações mais qualificadas, aumento de pena para homicídios e mais rapidez nos julgamentos.

Uma mãe que perde um filho nunca mais vai ser a mesma, diz. A falta de respostas prolonga o sofrimento e contribui para a sensação de impunidade, acrescenta o advogado.

A polícia fluminense matou 798 pessoas em 2025, segundo o FBSP. Apesar de 13,5% maior que as mortes de 2024, a quantidade de vítimas em 2025 é inferior às 1.814 pessoas mortas pela polícia em 2019, quando esse tipo de ocorrência atingiu seu ápice do período de 2015 a 2025. Na época, o estado era governado por Wilson Witzel (PSC), com Cláudio Castro (PL) como vice.

Leia os principais trechos da entrevista

Por que o assassinato de Kathlen levou cinco anos para ser julgado?

A legislação brasileira é leniente com o crime de homicídio. Temos mais dificuldade de julgar um crime de homicídio do que o de tráfico de drogas. A polícia investiga, manda para o Ministério Público [estadual], depois vai para o juiz, que determina se faz a pronúncia ou não, ou seja, se leva para o Tribunal do Júri. Só então tem o julgamento.

O problema é que, quando o crime é praticado por agente do Estado, tudo demora mais, existe uma estrutura ainda mais leniente da Justiça, sociedade e Estado. E, nesse caso, após a pronúncia [pelo Tribunal de Justiça], os réus entraram com todos os recursos possíveis nos tribunais superiores, recorrendo a essa leniência.

Você pode dar um exemplo mais claro dessa leniência?

O Estado e a sociedade são lenientes com o crime de homicídio, por exemplo, quando deixam um policial que já responde por um crime de homicídio continuar [trabalhando] na rua.

Ana Clara, de 5 anos, foi morta em 2021, na porta de casa, por um policial alterado que deu um tiro e a matou na hora. Por sorte, não pegou no irmãozinho, que estava junto. Esse policial já respondia por um outro homicídio, [o processo] estava em fase de recurso, pela morte de um trabalhador, [com um tiro] pelas costas.

Se ele não estivesse na rua, Ana Clara estaria viva. Mas a sociedade, Justiça e Estado são lenientes.

A família de Kathlen denuncia que todas as etapas demoram, a começar pela perícia

É, o rito de investigação de homicídios no Rio de Janeiro é algo absolutamente relegado. São vários casos que, até hoje, não foram investigados devidamente, até [em casos] de condenação do Brasil em tribunais internacionais.

Acontece que, nesse último período (de 2019 a 2025), houve uma explosão absurda de violência, foram praticadas as maiores chacinas de toda a história do Rio de Janeiro. As maiores são dessa época (15 mortos no Fallet/Fogueteiro, em 2019; 16 mortos no Alemão, em 2022; 23 mortos na Penha, em 2022; 28 mortos no Jacarezinho, em 2021; e 117, no Alemão, em 2025).

Como foi o seu primeiro contato com o caso da Kathlen?

Eu fui ao IML assim que soube. A nossa intenção, pela OAB, na época, era garantir que a perícia fosse feita da melhor forma possível, que determinasse de onde tinha partido o tiro, pois não tinha projétil dentro dela.

A partir daí, começamos a acompanhar o caso. Com o apoio de lideranças comunitárias, fomos ao local e conversamos com várias testemunhas, e uma delas contou que uma casa foi invadida [pela PM] para a prática de troia.

O que é a troia?

É uma metodologia em que os policiais se escondem em uma residência, de forma ilegal, para pegarem de surpresa os criminosos, e saem atirando.

Eles fazem isso no intuito não de prender, mas de executar pessoas. E, como a metodologia da troia era pegar de surpresa, pegou de surpresa todo mundo. Era início da tarde, um lugar movimentado, na pista, não era no meio da favela.

A troia é um instrumento de execução sumária, ilegal, porque você invade uma casa, espera os suspeitos, os criminosos, nunca na intenção de prendê-los, de dar voz de prisão. Só que a possibilidade de atingir um inocente é muito grande.

É diferente de uma operação policial, na qual as pessoas veem o caveirão desde cedo. As pessoas podem até sair de casa, para trabalhar, estudar, mas vão fazer isso com muito cuidado.