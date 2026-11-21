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O desastre também resultou em 60 feridos e 50 desabrigados. O cenário da cidade de destruição pode ser compreendido também nos dados materiais, que incluem 7 mil casas destelhadas, 20 escolas danificadas, 5 mil postes ou trechos de fiação danificados e 30 vias locais obstruídas.

Emergência

Diante do desastre na região, o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, o secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff, e uma equipe do Grupo de Apoio a Desastres da Defesa Civil Nacional chegam, neste sábado, a Tupanciretã.

O governo informou que os técnicos vão prestar auxílio imediato e agilizar o reconhecimento federal de situação de emergência.