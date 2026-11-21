Luiz Inácio Lula da Silva prestou solidariedade neste sábado (21) aos atingidos pelas tempestades no Rio Grande do Sul. O temporal devastou a cidade de Tupanciretã, na madrugada de sexta-feira (20). Três pessoas morreram e há cerca de 60 feridos.
"Vamos dar nossa solidariedade ao povo da cidade de Tupanciretã, no Rio Grande do Sul, porque teve um tornado lá. A informação que eu tive ontem é que, de 8,6 mil casas, 8 mil tiveram destelhamento, escolas [também]", afirmou o presidente no início de uma live, com apresentação do deputado federal André Janones (Rede-MG), e veiculada pelas redes sociais. A transmissão ocorreu a partir da residência oficial da Granja do Torto, em Brasília.