Segundo o boletim médico divulgado pelo hospital neste sábado (21), foram iniciadas medidas clínicas como hidratação, manutenção do jejum oral com suporte nutricional e passagem de sonda gástrica.

Histórico

O trajeto foi acompanhado por viaturas da Polícia Militar, responsáveis pelo monitoramento da residência do ex-presidente.

No ano passado, Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão no processo da trama golpista. Após passar por uma cirurgia, obteve o direito de cumprir a pena em prisão domiciliar. O ex-presidente também se recupera de uma pneumonia bacteriana.