Piauí, é conhecida nacionalmente como a "capital da matemática" pelo desempenho histórico de seus estudantes em competições científicas, principalmente na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep).
O pioneiro local no ensino desse conteúdo é o professor Antonio Cardoso do Amaral que, em 2005, era o único docente de matemática do município, a cerca de 280 km de Teresina. Naquele ano de estreia, ele levou 35 estudantes para a fase final da Obmep e eles conquistaram 17 premiações.
De lá para cá, a evolução foi constante. Os estudantes de Cocal dos Alves já conquistaram cerca de 300 medalhas em 20 anos de participação na competição.
A vida de Antonio Amaral também está diferente e ele já não mora mais em Cocal dos Alves, depois de ter atuado diretamente no acompanhamento e motivação dos alunos nas edições da Obmep, até 2023. Da rotina do giz, quadro, livros e cadernos, atualmente, é professor adjunto do Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino no Centro de Ciências da Educação da Universidade Federal do Piauí (UFPI).
Nesta sexta-feira (20), Antonio Amaral participou do 9º Simpósio Nacional da Formação do Professor de Matemática, organizado pela Associação Nacional dos Professores de Matemática na Educação Básica (ANPMat), em São Luís, para testemunhar como as olimpíadas de matemática representam uma oportunidade para estudantes chegarem a universidades de destaque no Brasil e no exterior.
A uma plateia formada por estudantes medalhistas do Maranhão e colegas de sala de aula de todo o país, relatou a transformação educacional que trouxe uma nova realidade econômica e social à pequena Cocal dos Alves e seus 6,3 mil habitantes.