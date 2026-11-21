Ele ensina que os bancos de questões das olimpíadas de matemática não servem apenas para treinar competidores com listas de exercícios. Quando bem selecionados e adaptados, os problemas olímpicos funcionam como ferramentas didáticas coletivas para engajar as turmas.

Em entrevista à

, Antonio Cardoso do Amaral, apontou que quem faz a diferença em sala de aula nesta cultura olímpica é a dedicação de um professor.

Qual é o segredo do sucesso de Cocal dos Alves em olimpíadas?





Eu dou o protagonismo aos professores. Tudo isso nasceu a partir do momento em que os professores provaram, de fato, que a educação é o caminho viável. A nossa cidade, um lugar pequeno e pobre, pode, pela educação, garantir a virada de chave. Uma vez isso bem compreendido, foram buscadas as alternativas, pelas olimpíadas.





Além dos destaques individuais, o senhor relatou retorno para o próprio município.





Temos conseguido utilizar disso para conseguir espaços, acessos, boas formações, o que também ajuda o município, por meio de profissionais que voltam com uma qualificação e se trabalham na cidade. Há tempos, teríamos profissionais de fora, por exemplo, um enfermeiro, um fisioterapeuta ou um dentista. Mas pela educação, a gente tem percebido que eles voltaram e são profissionais do município. Isso os coloca em um lugar muito prestigiado. Torcemos para que esse espírito continue sempre vivo.





Qual é o sentimento do senhor ao ver essa transformação econômica-social via educação?





Sinto-me realizado, porque me dediquei por uma causa importante, por algo bom. Fico muito feliz, sobretudo, porque a minha família, os meus dois filhos gêmeos passaram por isso. Eu os ajudei a fazer e eles também foram beneficiados.

Qual é a relação dos dois, Sávio e Patrick Saul Amaral, com a matemática?





Meus filhos estudaram desde as etapas de pré-escola, educação infantil até o ensino médio em uma escola pública, encerrado em 2019. Quando eles foram para o ensino superior privado, em 2020, receberam bolsa. Na Fundação Getúlio Vargas (FGV), tornaram-se cientistas de dados e se formaram em matemática aplicada. Hoje, já trabalham na área. Então, eu fico muito orgulhoso de ter sido acometido positivamente por esse efeito.

Realidade transformada

Apesar de estar abaixo na média nacional, na matemática, o município piauiense está entre os primeiros do país. A escolaridade da população de 6 a 14 anos é universal (99,58%, em 2022).

O reflexo está no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2025. Cocal dos Alves alcançou notas acima das médias estadual e nacional em todas as etapas do ensino.

No principal indicador de qualidade da educação básica no Brasil, o município ocupa o primeiro lugar no Piauí no ensino médio regular da rede estadual (nota 7,2). Em 2023, o município havia registrado 7, o que representa crescimento de aproximadamente 2,9%, em dois anos.

A cidade está agora na expectativa de conquistar bons resultados na 21ª Obmep. Os nomes dos vencedores serão divulgados em 15 de dezembro. A edição deste ano registrou a participação de 18,5 milhões de alunos do Brasil inteiro.

A Obmep é de responsabilidade do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa). Os recursos são do Ministério da Educação (MEC) e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).



*A repórter viajou a convite da Fundação Itaú