Também há o registro de três mortes e 60 feridos no desastre. Equipe do Grupo de Apoio a Desastres da Defesa Civil Nacional também foi enviada à cidade. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, também se deslocou à região para prestar assistência direta.

Mais cedo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou solidariedade à população da cidade e garantiu que o governo federal vai atuar para reerguer tudo que foi destruído.

Outras cidades gaúchas, como São Domingos do Sul, Lagoa Vermelha, Londolfo Collor e Júlio de Castilhos também sofreram estragos significativos.

Doação de alimentos

De acordo com a empresa pública, vinculada ao Ministério da Agricultura, um caminhão com os mantimentos partiu na manhã deste sábado (21) da Unidade Armazenadora de Canoas, na região Metropolitana de Porto Alegre. A previsão é que a carga chegue ao município até o final do dia.

A entidade ficará responsável pelo preparo e pela distribuição das refeições aos atingidos.

A doação reúne dez tipos de alimentos e inclui 3 mil quilos de arroz, 900 quilos de feijão, 600 quilos de leite em pó, entre outros produtos.