Equações de 1º grau, frações, as quatro operações básicas da Matemática (adição, subtração, multiplicação e divisão), potência e quadrado perfeito, números decimais, razão, proporção, regra de três, porcentagem, grandezas e medidas, figuras geométricas e fórmulas.

Brasil afora, professores encontram alunos com dificuldades de acesso a um ensino de qualidade, que não compreendem os números, têm medo de errar, acham que saber Matemática é um dom ou uma aptidão natural ou carregam o preconceito de que a disciplina é difícil - por vezes, herdado dos pais. No fim, muitos deles afirmam que não gostam de Matemática.

Victor enfatiza que os professores da educação básica devem ter as condições necessárias para ensinar mais Matemática.

Nossos passos passam pela formação dos professores, porque são eles que estão no chão da sala de aula todos os dias e precisam desse repertório sobre como aperfeiçoar a Matemática, garantir o conhecimento pedagógico do conteúdo para que a Matemática seja trabalhada de diferentes formas com os nossos estudantes, a depender da etapa da educação básica, afirmou Victor Augusto Both Eyng.

O Toda Matemática atua em regime de colaboração com estados, municípios e o Distrito Federal, com foco na equidade, na recomposição das aprendizagens e no alinhamento à Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Por isso, o representante do MEC incentivou os professores a cobrarem dos gestores de educação de seus municípios e estados a adesão ao compromisso nacional. Precisamos olhar para os instrumentos de governança dessa política pública, para saber como o território está pensando em programas que vão incidir nas estratégias daquele município, considerando o seu contexto, disse.

Criada em 2025, a política pública trabalha para fortalecer o ensino e a aprendizagem de Matemática na educação básica (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio), considerando também as diretrizes curriculares nacionais dos cursos de licenciatura em Matemática.

Nós não podemos mais naturalizar no nosso país a perpetuação das desigualdades de aprendizagem em Matemática. É importante a gente olhar para as diferenças, considerando cada contexto, para não perpetuá-las. É primordial que o ensino e a aprendizagem de Matemática não sejam uma questão de sorte, mas um direito de todos os nossos estudantes, disse Victor Both.

O especialista explica que o Toda Matemática trabalha em articulação com outra política do MEC, o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que tem avançado nas metas de garantir a alfabetização de todas as crianças até o final do 2º ano do ensino fundamental e recuperar as aprendizagens no 3º, 4º e 5º anos.

O Toda Matemática tem a missão de garantir que estados e municípios possam construir seus próprios programas voltados para a Matemática. Nossa rede de articuladores vai estar nos territórios apoiando essa implementação junto aos estados e aos municípios; vamos investir na formação dos professores e em materiais pedagógicos que vão apoiar o trabalho deles, resumiu.

Cenário brasileiro

A Matemática não se consolida nos anos iniciais. Ela vai gerando o conhecimento progressivamente. Essa não consolidação das aprendizagens tem gerado que apenas 8,5% dos nossos estudantes concluem o ensino médio com aprendizagem adequada em Matemática.

O Toda Matemática busca fazer com que o país avance no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa, na sigla em inglês). Na edição mais recente, de 2025, o Brasil ocupa a 71ª posição entre 89 países participantes, com 377 pontos em Matemática, conforme divulgado em setembro deste ano. Embora a diferença entre o Brasil e a média dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) em Matemática tenha diminuído, a distância ainda é expressiva.

O Pisa avalia os conhecimentos de estudantes de 15 anos de idade em Matemática, leitura e ciências.



