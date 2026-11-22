segundo informou a Defesa Civil do estado neste domingo (22). Foram registradas 47 ocorrências em 42 municípios gaúchos.

Houve registro de danos humanos ou materiais em 39 municípios. Predominaram vendavais, queda de granizo, chuvas intensas e enxurradas. No total, 25.123 pessoas foram afetadas, entre elas 19.854 desalojadas, 40 desabrigadas, 265 feridas e cinco mortes foram confirmadas.

Mais afetado

Tupanciretã foi o município com mais pessoas afetadas. Na sexta-feira (20), a cidade foi devastada por uma tempestade. A suspeita da Defesa Civil é a de que um tornado atingiu cidade, devido a passagem de uma supercélula pela região. Foram registradas rajadas de vento de 114 quilômetros por hora (km/h) no município, que sozinho responde pelos cinco óbitos, 265 feridos, 40 desabrigados e 19.780 desalojados.

A situação em Tupanciretã levou o governo federal a reconhecer o estado de calamidade pública o que permite a mobilização de recursos e políticas públicas específicas para situações de desastre e atendimento à população.

Outras cidades afetadas

. Os danos materiais informados incluem 2 estabelecimentos atingidos.

Os danos materiais informados incluem 200 casas danificadas, 4 casas destelhadas, 1 escola danificada, 30 quedas de árvores, 4 postes ou trechos de fiação danificados e 4 vias locais obstruídas.

A cidade registrou ainda quatro quedas de árvores e dois postes ou trechos de fiação danificados. Na quinta posição vem Bom Princípio que teve 300 pessoas afetadas pelas chuvas. Os danos materiais informados incluem 60 casas danificadas.

Os danos materiais informados incluem ainda 65 casas destelhadas e 10 quedas de árvores.

Em Ivoti, a chuva de granizo deixou 140 pessoas afetadas, além de 35 casas destelhadas e 12 árvores derrubadas.

Os danos materiais informados incluem cinco obras de infraestrutura públicas danificadas e 35 vias locais obstruídas.

Entre os danos materiais estão 10 casas destelhadas, 10 quedas de árvores, um poste ou trecho de fiação danificado e quatro vias locais obstruídas.