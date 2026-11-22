Vim aqui porque é a minha paixão e eu gostaria de estudar mais sobre a matemática. Quando vi os conteúdos, pensei que posso ir além e esta é uma oportunidade incrível de conhecer quem está presente.
O interesse precoce de Luísa é estimulado pelo pai, o economista Igor Castelo Branco, desde o primeiro ano de vida.
Quando, na escola, estavam aprendendo de 1 a 10, ela já estava conferindo de 1 a 100. Aos 5 anos, ela pediu para fazer um curso intensivo de matemática em uma carta endereçada ao Papai Noel.