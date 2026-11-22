Exposição e bolsas de estudo

O encontro nacional também contou com a exposição de 90 produtos tecnológicos e educacionais desenvolvidos por alunos e egressos do Profmat, o Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional.

A iniciativa, com foco na formação continuada presencial de professores da educação básica, é ofertada por 113 instituições de ensino superior de diversas partes do país. A rede já formou cerca de 9 mil mestres em 15 anos.

A professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e coordenadora nacional do Profmat, Walcy Santos, explica que o objetivo da pós-graduação é melhorar a prática docente em sala de aula, unindo o reforço do conteúdo matemático à criação de jogos e soluções educacionais para os desafios enfrentados no cotidiano escolar.

Walcy defende que o domínio da matemática deve ser estimulado desde o letramento matemático, nos anos do ensino fundamental (1º ao 9º ano) e no ensino médio.

Depende de um bom professor, que tenha segurança, que tenha ideias para passar a matemática de uma forma mais lúdica, mais suave, porque eu digo: saber matemática é cidadania. Mas, se aprende matemática de uma forma errada ou incompleta, o país deixa de formar cidadãos. Que tenhamos bons professores de matemática, para que o país inteiro lucre com um bom aprendizado de matemática até onde o aluno quiser estudar a matemática, diz a coordenadora nacional do Profmat, Walcy Santos.

Para ela, o retorno dos ex-alunos do programa, traduzido em melhorias concretas, é percebido claramente nas salas de aula, como o aumento nos índices do Saeb e no número de medalhistas em olimpíadas de matemática.

Diante da dimensão do desafio educacional no Brasil, a professora destaca a necessidade de somar forças entre diversas iniciativas, como a adesão de estados e municípios ao Compromisso Nacional Toda Matemática, do Ministério da Educação (MEC). O problema para o Brasil é de uma escala tão grande que precisamos de muitas mãos e muitas ações.



