Nós não vamos recuar nenhum passo. A afirmação é do presidente da ONG Grupo Arco-Íris, Cláudio Nascimento, coordenador da Parada do Orgulho LGBTI+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros, Intersexo e outras identidades de gênero e orientações sexuais), que tomou a orla de Copacabana, no Rio de Janeiro, neste domingo (22).

O ativista fez a declaração após ser perguntado pela

sobre o fato de a parada acontecer pouco mais de um mês depois de as eleições gerais terem formado, para a próxima legislatura, o Congresso Nacional mais conservador dos últimos tempos, com o Partido Liberal (PL), que abriga correntes bolsonaristas, tendo alcançado as maiores bancadas na Câmara dos Deputados e no Senado.

De acordo com Cláudio, não é de agora que a comunidade LGBTI+ enfrenta a discriminação.

A comunidade LGBTI+ sempre teve um histórico de perseguição e discriminação. Essas ondas conservadoras de ódio acontecem, e a gente precisa estar preparado para enfrentar cada uma delas, respondeu.

Não vamos nos amedrontar diante de qualquer tentativa de fazer com que a gente recue na nossa luta. Nós não vamos recuar um passo. Daqui para a frente, é só avançar, avançar e avançar, completa.

Ele ressaltou que o país sempre teve Congresso conservador e, ao citar pesquisas de opinião que apontam que mais ou menos 60% das pessoas são contra qualquer tipo de preconceito contra a comunidade LGBTI+, sustenta que os parlamentares eleitos precisam respeitar o posicionamento de opinião pública.

Para ele, o momento é de enfrentamento de posições e narrativas, além de diálogo com a sociedade. Nós vamos fazer esse enfrentamento, diz.