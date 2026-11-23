Uma grande massa de ar quente e úmido mantém as condições de chuvas, trovoadas e muito calor em quase todo o país nesta segunda-feira (23).

Nas capitais, a temperatura varia entre 24 °C, em Palmas, e 37 °C, em Boa Vista.

. Um aviso amarelo de perigo potencial para baixa umidade do ar está ativo desde o leste do Maranhão até o nordeste da Bahia, passando pelo interior do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe.

Os termômetros nas capitais marcam temperatura mínima de 23 °C, em Aracaju, e máxima de 40 °C em Teresina.

. Nas capitais, a temperatura mínima será de 21 °C, em Brasília, e a máxima de 35 °C, em Cuiabá.

. As temperaturas se mantêm elevadas, com mínima de 18 °C, em Belo Horizonte, e máxima de 34 °C, no Rio de Janeiro.

. A temperatura mínima, entre as capitais, será de 19 °C, em Curitiba, e a máxima não deve passar dos 28 °C em Porto Alegre.