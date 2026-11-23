Na abertura do H20 Summit, em Londres, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, avaliou que a pandemia de covid-19 evidenciou a urgência de avançar no fortalecimento dos sistemas de saúde e destacou desafios para transformar iniciativas em respostas duradouras.

Tuberculose, câncer e baixa cobertura vacinal foram citados como exemplo de problemas que exigem investimentos contínuos e ampliação do acesso aos serviços de saúde, informou o ministério em nota.

O ministro defendeu ainda a importância de ampliar a participação de países em desenvolvimento nas decisões sobre a destinação de recursos para a saúde global.

Segundo ele, essas nações já contribuem com conhecimento científico, instituições públicas e soluções para desafios sanitários e devem participar da definição das prioridades de investimento.