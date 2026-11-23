O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta segunda-feira (23) que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) seja

contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Na semana passada, Flávio foi denunciado ao Supremo pela Procuradoria-Geral da República (PGR), no caso que trata da postagem feita pelo parlamentar na rede social X, no dia 3 de janeiro deste ano, quando o ex-presidente da Venezuela Nicolás Maduro foi capturado pelos Estados Unidos.

Na publicação, o senador escreveu Lula será delatado. É o fim do Foro de São Paulo: tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas".

De acordo com a acusação, o

.

Na decisão, Moraes relembrou que o senador foi obrigado a entregar os passaportes, mas fugiu para os Estados Unidos após o resultado das eleições presidenciais. Dessa forma, segundo o ministro, Flávio deve ser citado por edital, que será publicado na internet, e entregar sua defesa no prazo de 15 dias.

Após o cumprimento do prazo, Moraes poderá determinar a atuação da Defensoria Pública se o senador não constituir um advogado particular.