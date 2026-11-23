Os recursos são para ampliar o atendimento a gestantes, puérperas e recém-nascidos. De acordo com o ministério, o repasse de R$ 200 milhões será feito em parcela única ainda este ano, por meio do Fundo Nacional de Saúde (FNS), que envia para fundos estaduais, distrital e municipais. Esses são os responsáveis pela transferência para as maternidades.

No total, o programa Agora Tem Especialistas prevê montante de R$ 1 bilhão para Santas Casas e hospitais filantrópicos.

Como é o repasse

As instituições recebem conforme o número de partos feitos pelo SUS no ano passado.

2 mil partos ou mais: R$ 400 mil;

De 1 mil a 1.999 partos: R$ 300 mil;

De 750 a 999 partos: R$ 200 mil;

De 500 a 749 partos: R$ 100 mil.

Já os R$ 800 milhões restantes serão repassados em duas parcelas pelos serviços prestados por Santas Casas e hospitais filantrópicos (cirurgias, internações, consultas, exames e tratamentos especializados).

Um dos objetivos do programa Agora Tem Especialistas é oferecer mais atendimentos especializados e reduzir a fila de espera por consultas, exames e cirurgias. A estratégia é ampliar o valor pago pelos serviços, com a inclusão do cuidado integrado, que prevê exames, consultas especializadas e cirurgias.

Em 2025, por exemplo, as instituições receberam R$ 62,3 bilhões do SUS, quase três vezes o valor que seria pago com base exclusivamente na Tabela SUS.

* Com informações do Ministério da Saúde