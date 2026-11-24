Segundo a Abin, o levantamento permitiu compreender particularidades de cada organização criminosa, identificando como cada grupo atua, quais danos produz e de que forma se diferencia dos demais.

O trabalho, feito em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), deu origem ao estudo Cenários do Crime Organizado no Brasil, apresentado nesta segunda-feira (23) pela Abin aos demais órgãos integrantes do Sistema Brasileiro de Inteligência (Sisbin).

Particularidades

De acordo com o estudo, diferentes organizações criminosas apresentam estruturas, estratégias e formas de atuação distintas.

PCC, CV e TCP

O levantamento identificou, por exemplo, diferenças relevantes entre os principais grupos analisados.

Metodologia

O trabalho utilizou metodologia científica, algo que, desde a redemocratização do país, é adotado pela inteligência brasileira para a produção de documentos destinados a subsidiar decisões governamentais.

Na primeira etapa, a Abin definiu critérios de admissibilidade para selecionar as organizações incluídas no levantamento.

Foram considerados fatores como territorialidade, amplitude da presença territorial e atuação direta ou indireta relacionada ao narcotráfico.

O objetivo não era catalogar todas as organizações criminosas em atividade no país, mas concentrar a análise nos grupos considerados relevantes para a dinâmica criminal nacional e estadual.

Medição

Na fase de avaliação da criticidade, foram analisados quatro conjuntos de fatores: influência territorial, capacidade econômica e financeira, capacidade operacional e domínio de áreas estratégicas.

Entre os aspectos considerados estão o controle de territórios, a influência sobre o sistema prisional, a movimentação financeira, a capacidade logística, o acesso a armamentos e a presença em áreas estratégicas como regiões de fronteira e corredores utilizados pelo crime organizado para transporte de mercadorias ilícitas.

A metodologia também buscou identificar ameaças nacionais, ameaças locais e ameaças direcionadas a instituições. Para a elaboração dos critérios, a Abin analisou experiências internacionais observadas em países como Canadá, Colômbia e México.

RJ: Cenário Crítico de Referência

Um dos elementos centrais da metodologia foi a criação do chamado Cenário Crítico de Referência (CCR).

O Rio de Janeiro, então, acabou sendo adotado como parâmetro de comparação, uma vez que reúne características associadas aos contextos mais complexos encontrados pelos analistas.

A partir desse modelo, os demais estados passaram a ser comparados ao RJ, para verificar se apresentavam condições muito semelhantes, semelhantes ou pouco semelhantes a este cenário de referência.

Segundo a Abin, a adoção de um parâmetro comum buscou reduzir distorções causadas por percepções locais ou pessoais, uma vez que determinadas situações podem ser consideradas rotineiras em algumas localidades, mas excepcionais em outras.

Resultado

A aplicação da metodologia resultou na identificação de 31 organizações criminosas relevantes atuando nacionalmente e de 75 células estaduais.

A agência avalia que o cenário criminal é dinâmico e sofre alterações frequentes em razão de alianças, rupturas e migração de integrantes entre organizações. Por esse motivo, a expectativa é que o levantamento passe por atualizações periódicas.

PEC da Segurança

O levantamento foi apresentado em um momento em que o governo federal discute a implementação da PEC da Segurança Pública, proposta que prevê a criação de um ministério específico para a área e mecanismos de coordenação nacional entre os órgãos de segurança.

Embora tenha sido elaborado de forma independente à PEC, o estudo acaba por fornecer um panorama sobre a atuação das organizações criminosas. Nesse sentido, segundo a Abin, pode também contribuir para ações integradas de inteligência e segurança pública em âmbito nacional previstas na proposta legislativa.