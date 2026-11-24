No Sul do país, as chuvas ocorrem acompanhadas de trovoadas em grande parte da região, e a temperatura começa a diminuir no estado do Rio Grande do Sul. Entre as capitais, a mínima será de 16 °C em Porto Alegre e a máxima será de 27 °C em Florianópolis.

Norte

Na Região Norte, o aviso é amarelo de perigo potencial para tempestades no Tocantins, no sul do Pará, no sudeste do Amazonas e no leste do estado de Rondônia. Por outro lado, as temperaturas permanecem altas, com mínima de 24 °C, em Belém, e a máxima pode chegar a 37 °C em Boa Vista.

Nordeste

No Nordeste brasileiro, há condições de chuva apenas no extremo oeste e sul da região. Há aviso amarelo de perigo potencial para baixa umidade relativa do ar no leste do Maranhão, norte do Piauí, em grande parte do estado do Ceará, exceto faixa litorânea, no oeste dos estados do Rio Grande do Norte, da Paraíba e de Pernambuco, além do extremo norte da Bahia.

Nas capitais a temperatura mínima será de 23 °C em Salvador e a máxima chega a 40 °C em Teresina.

Centro-Oeste

Na região Centro-Oeste, há possibilidade de chuvas isoladas em todos os estados, mas no estado de Goiás e no Distrito Federal, as chuvas podem ser mais intensas. A temperatura, nas capitais, varia entre 20 °C, em Brasília, e 35 °C em Cuiabá.

Sudeste

No Sudeste do país, fortes áreas de instabilidade deixam o tempo fechado com muitas nuvens e trazem chuvas com trovoadas em toda a região. No centro-sul do estado de São Paulo, as chuvas serão mais intensas. Nas capitais, a temperatura mínima será de 19 °C, em São Paulo, e a máxima de 34 °C no Rio de Janeiro.