A rotina de quem vive na estrada é marcada por longas jornadas ao volante, períodos longe da família, falta de estrutura nas rodovias e dificuldades para encontrar locais adequados de descanso.

Os dados constam em relatório do Instituto Motiva, que traça um perfil dos caminhoneiros e busca identificar as demandas da categoria. Entre maio e junho deste ano, foram realizadas 177 entrevistas pelo instituto de pesquisa Somar.

A pressão para cumprir prazos e aumentar os ganhos pode contribuir para jornadas desgastantes, especialmente para aqueles que recebem comissão por entregas. É o caso de José Tadeu da Silva Américo, de 65 anos, caminhoneiro há 30 anos. Ele conta que, em 2022, chegou a percorrer 22,7 mil quilômetros em apenas 30 dias para aumentar a remuneração.

Segundo Tadeu, o pagamento proporcional ao valor do frete faz com que quanto mais viagens consiga realizar, maior seja o salário. O caminhoneiro relatou ainda que algumas empresas estipulam prazos nem sempre realistas para a entrega das cargas.

Um motorista sozinho, ele tem que tocar dia e noite. Eu dormia duas horas por noite para poder cumprir o horário. E, se não cumprisse o horário, pagava uma multa, disse sobre uma empresa para a qual já trabalhou.

Apesar das dificuldades, Tadeu afirma que pretende continuar dirigindo enquanto tiver condições físicas. Parar mesmo só quando não tiver mais condições de dirigir. Mas, se Deus me deixar, quero ir até os 100 anos. Até chegar à profissão de caminhoneiro, passou por diversos tipos de trabalho.

Tadeu foi auxiliar de alfaiate, vendeu roupas nas ruas, trabalhou na agricultura e foi locutor de rádio. A partir do convite de um primo para acompanhá-lo em uma viagem até Recife, descobriu o interesse pela profissão. Naquela viagem, eu me apaixonei. Na outra, já fui para praticar e daí já peguei um caminhão e nunca mais parei, conta.

Descanso e segurança

Mesmo com a exigência de períodos de descanso, encontrar locais adequados para estacionar é um problema para quem trabalha na estrada.

Ele ressalta que a situação se torna insustentável quando o motorista precisa cumprir as 11 horas de descanso previstas em trechos precários como esses.

Se o motorista para na beira da pista, a polícia vai e multa porque não pode parar ali, mas não tem onde parar. Se ele segue viagem, a polícia multa porque não cumpriu as 11 horas [de descanso]. É complicado a vida na estrada do caminhoneiro, relata.

Além da falta de estrutura, Tadeu lembra de situações de insegurança e de ausência de fiscalização. Segurança na estrada não temos nenhuma. A gente passa nas rodovias, os postos das polícias rodoviárias federais tudo fechado. Anda 400 km, 500 km o dia inteiro, não vê um policial rodoviário na pista cuidando do trânsito, relatou.

Saúde em risco

Os riscos da profissão também aparecem nos indicadores de saúde.

Aos 65 anos, Tadeu afirma que procura manter os exames em dia e aproveitar os serviços de atendimento oferecidos em postos e pelas concessionárias das rodovias, mas reconhece que está entre a parcela dos motoristas que apresenta alterações da pressão arterial. "O único problema meu é a pressão que às vezes está alta", mencionou.

As condições de trabalho e o acesso à saúde preventiva influenciam uma profissão em que a reação tardia ou a ausência de reação ao volante é fator predominante de acidentes nas rodovias, segundo o Guia CNT de Segurança nas Rodovias.

É nessa perspectiva que atua o programa Caminhos para a Saúde, do Instituto Motiva, que existe há 25 anos.

São caminhoneiros que estão dirigindo oito, dez horas por dia. Ter esse olhar de cuidado com a saúde tem um impacto positivo de contribuir para a redução de acidentes, destacou Renata.

Demandas da profissão

A proposta do Caminhos da Saúde, explicou Renata, é facilitar o acesso aos atendimentos em locais que já fazem parte da rotina dos caminhoneiros, como os pontos de parada e descanso nas rodovias. As ações do programa acontecem em duas unidades fixas em estradas: os Pontos de Parada e Descanso (PPDs) da Motiva, localizados nas rodovias administradas pela Autoban e pela Sorocabana.

Desde o início do programa, foram realizados cerca de 400 mil atendimentos, com oferta de serviços como enfermagem, odontologia, exames de oftalmologia, fornecimento de óculos e cuidados pessoais (podologia, corte de cabelo e massagem).

Renata acrescenta que o desafio é replicar o modelo por todo o país, já que isso requer investimento, experiência acumulada e articulação. O terceiro setor tem essa vocação de poder entender, poder prototipar modelos, poder entender qual é o melhor modelo para fazer isso. Mas, para escalar em nível nacional, a gente precisa de política pública, explicou.

Os próprios PPDs também fazem parte da estratégia de prevenção em saúde e de acidentes ao oferecerem espaços para descanso nas rodovias. Nesses locais, os motoristas podem permanecer por até 12 horas, com acesso a ambientes seguros para dormir, além de banheiros, vestiários, lavanderia e cozinha.

Segundo a presidente do Instituto Motiva, a iniciativa responde a uma necessidade apontada pelos próprios caminhoneiros: ter condições para cumprir os períodos de repouso sem comprometer a segurança da carga nem precisar estacionar em locais inadequados.

Distância da família

Para Tadeu, a ausência em momentos importantes da vida familiar é uma das consequências difíceis da profissão. Pai de três filhas, ele contou que não conseguiu acompanhar a ex-esposa na maternidade quando duas delas nasceram e também não pôde estar no velório do pai porque estava longe de casa. Eu estava longe, não ia chegar a tempo.

Experiências como essas ele compartilha com quem está começando na profissão.

Se tu ama a tua família, se tu quer viver com a tua família, tu quer educar teus filhos, tu não vai para a estrada porque tu não acompanha. Teu filho está doente, tu não não vai poder levar ele ao médico, tu não vai poder ir no colégio acompanhar a educação dele, tu não vai poder levar ele numa festinha, disse Tadeu.

Futuro da profissão

A combinação de jornadas extensas, insegurança nas estradas, distância da família e falta de valorização vem acompanhada de questionamentos sobre o futuro da profissão. Tadeu, que está há 30 anos trabalhando na estrada, acredita que essas condições de trabalho ajudam a explicar o desinteresse das novas gerações.

Em 2014, eram 3,5 milhões de motoristas profissionais. Em 2024, esse contingente caiu para 1,3 milhão.

Segundo o relatório do Instituto Motiva, atualmente 95% dos caminhoneiros são homens, mais da metade tem mais de 45 anos e 64% atuam na profissão há mais de 10 anos. O dado coincide com a falta de renovação da categoria apontada pela CNTA.

Antigamente, o pai levava o filho de 10, 11 anos, dirigia junto: tu vai ser caminhoneiro. Hoje, o pai não quer nem que o filho embarque na cabina. Devido à insegurança, ao descaso, à desvalorização, o pai não quer que o filho passe o que ele passa na estrada, relata Tadeu.

O caminhoneiro também aponta a necessidade de maior valorização e garantia de dignidade ao trabalhador por parte das empresas que contratam o transporte de cargas, especialmente em relação às condições oferecidas nos locais de carga e descarga.

Dar um prato de comida ali, para a empresa, não vai fazer falta, desabafa, ao relatar situações em que os motoristas passam horas ou dias esperando para descarregar na porta das empresas sem acesso sequer a um refeitório. Tem empresas que dão [refeição], mas tem empresas que nem pagando elas dão, finalizou o caminhoneiro.