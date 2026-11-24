Com a rejeição aos destaques apresentados, a matéria foi aprovada sem alterações e será enviada à sanção presidencial, pois já passou pelo Senado na última quarta-feira (18).

É um primeiro passo e o país precisa continuar nessa agenda com responsabilidade.

Entenda

A partir do momento em que virar lei, se o resultado primário do governo no ano anterior for menor que 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB), o Executivo apresentará à Comissão Mista de Orçamento as causas do resultado e as medidas previstas para sua melhora.

De acordo com o projeto, de 2027 em diante, caso o relatório bimestral de receitas e despesas indique necessidade para atingir a meta fiscal, o governo poderá travar mais despesas do que exige o mecanismo atual da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Ao precisar fazer isso para manter o foco na meta fiscal prometida, o crescimento real da despesa em relação ao ano anterior não poderá passar de 2%, contra os atuais 2,5% permitidos pelo arcabouço fiscal. O contingenciamento adicional que implicará gasto menor atingirá somente despesas do Executivo, exceto:

obrigações constitucionais;

despesas obrigatórias (não sujeitas a disponibilidade orçamentária);

despesas do serviço da dívida;

despesas de inovação e desenvolvimento científico e tecnológico custeadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT);

as ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

A redução ou cancelamento de dotações orçamentárias feitos dessa forma deverão ocorrer por meio da lei orçamentária, que indicará os valores e quais programações serão atingidos.

*Com informações da Agência Câmara