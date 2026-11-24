A Polícia Federal (PF) investiga um esquema de tráfico de animais silvestres envolvendo macacos-pregos-pretos (Sapajus nigritus) capturados ilegalmente do Parque Nacional da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro.

De acordo com a PF, as investigações, que resultaram na ação desta terça, chamada de Operação Punch, ocorre depois da prisão de um homem em flagrante, enquanto caçava os primatas dentro da unidade de conservação federal.

. Eles costumam se aproximar de visitantes em busca de comida.

O mandado de busca e apreensão foi expedido pela 8ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Os investigados poderão responder por crimes contra a fauna, entre eles a caça de animais silvestres em unidade de conservação, além de associação criminosa.