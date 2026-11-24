De acordo com a PF, as investigações, que resultaram na ação desta terça, chamada de Operação Punch, ocorre depois da prisão de um homem em flagrante, enquanto caçava os primatas dentro da unidade de conservação federal.Indícios apontam a participação de outras pessoas no esquema, que ajudavam o suspeito em incursões na mata, guardavam os animais capturados e participavam da venda dos macacos de forma clandestina. Os macacos-pregos-pretos são constantemente avistados nas trilhas da floresta e mesmo nas proximidades das vias de tráfego de veículos fora da mata
. Eles costumam se aproximar de visitantes em busca de comida.
O mandado de busca e apreensão foi expedido pela 8ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Os investigados poderão responder por crimes contra a fauna, entre eles a caça de animais silvestres em unidade de conservação, além de associação criminosa.