O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), revogou na noite dessa segunda-feira (24) a prisão preventiva de Adroaldo Portal, ex-secretário executivo do Ministério da Previdência Social.

Em razão de uma deficiência física, Portal estava preso em regime domiciliar.

Na decisão, Mendonça entendeu que não há mais motivos para a prisão preventiva, que foi decretada com o objetivo de que Portal não utilizasse sua posição no alto escalão do governo, bem como sua rede de contatos, para tentar atrapalhar as investigações. Após a prisão, o ex-secretário executivo foi exonerado.

A fonte específica de poder institucional que serviu de fundamento à cautela foi, portanto, substancialmente neutralizada, escreveu o ministro.

Todos os quatro liberados são investigados pela Polícia Federal (PF) por ligações com Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, apontado como um dos principais operadores do esquema de fraudes em aposentadorias.

. Segundo as investigações, as fraudes superam os R$ 6 bilhões.